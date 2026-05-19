Адвокат мучителя собаки Мии в Пскове хочет вернуть дело в прокуратуру

Адвокат мужчины, обвиняемого в жестоком обращении с собакой Мией за стадионом «Электрон» в Пскове, подал ходатайство о возврате дела в прокуратуру, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В Псковском городском суде состоялось очередное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении жителя города Пскова Епископосяна, обвиняемого в жестоком обращении с собакой по кличке Мия, причинившем ей увечье.

В ходе судебного разбирательства стороной обвинения закончено представление доказательств, стороной защиты заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору.

Судебное заседание отложено до 3 июня на 14:00.

Напомним, инцидент с собакой по кличке Мия случился вечером 28 апреля 2025 года на территории у стадиона «Электрон».

Собака принадлежала сожительнице фигуранта уголовного дела.