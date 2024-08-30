Самые «залайканные» псковичами летом треки назвали аналитики

Под какую музыку псковичи проводили летние каникулы, рассказали Псковской Ленте Новостей в МТС.
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Цифровая экосистема МТС проанализировала самые «залайканные» псковичами летом треки. Эксперты МТС Музыки поделились топом треков, которые оценили псковичи:
Также слушатели отметили творчество Минаевой и YERKATT, а любимым альбомом лета стал PEEKABOO от Big Baby Tape и Aarne.
В компании добавили, что все полюбившиеся псковичам треки добавлены в специальный плейлист в приложении, который можно скачать полностью или выбрать отдельные понравившиеся композиции.