Общество

Самые «залайканные» псковичами летом треки назвали аналитики

Под какую музыку псковичи проводили летние каникулы, рассказали Псковской Ленте Новостей в МТС.

Фото: Freepik

Цифровая экосистема МТС проанализировала самые «залайканные» псковичами летом треки. Эксперты МТС Музыки поделились топом треков, которые оценили псковичи:

Jazzdauren — «Дарите женщинам цветы»,

BLIZKEY — «Горы» (Remix),

uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS — «Гламур»,

Artur Kreem, Kovsh — «Sauvignon Funk».

Также слушатели отметили творчество Минаевой и YERKATT, а любимым альбомом лета стал PEEKABOO от Big Baby Tape и Aarne.

В компании добавили, что все полюбившиеся псковичам треки добавлены в специальный плейлист в приложении, который можно скачать полностью или выбрать отдельные понравившиеся композиции.