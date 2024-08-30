Общество

Прогулку по мостам реки Псковы организуют для всех желающих

Краеведческая прогулка по мостам реки Псковы пройдёт в Пскове 14 сентября. Прогулка организовывается Псковским городским молодёжным центром и пройдёт уже во второй раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Присоединиться к познавательной прогулке могут все желающие. Участникам предстоит углубиться в историю города Пскова и восхититься окружающими пейзажами, пройдя по мостам через реку и посетив любятовский храм. Маршрут будет короче, чем в прошлый раз: вместо 25 км нужно будет пройти всего 20.

По пути запланирован привал, поэтому организаторы рекомендуют всем участникам взять с собой перекус, а также позаботиться об удобной одежде и обуви по погоде.

Старт группы состоится в 10:00 от Никольского храма в Любятово. Чтобы присоединиться к прогулке, необходимо написать сообщение в сообщество.