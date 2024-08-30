Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Арменом Мнацаканяном

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о ходе избирательной кампании в Псковском регионе, о темпах догазификации, о решении вопросов, актуальных для 9-го избирательного округа, и о работе в партийной фракции.

Звоните по телефону прямого эфира — 56-73-72.

Трансляция завершена