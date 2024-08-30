Общество

Фестиваль «Территория детства» пройдет в Пскове 7 сентября

Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» пройдет в Пскове 7 сентября, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Мероприятие состоится на берегах реки Псковы, в Финском парке и парке Строителей. Будет организовано три тематические зоны, в каждой из которых учреждения проведут презентации своих образовательных программ, мастер-классы, а на специальных подиумах - яркие показательные выступления.

Посетители смогут не только увидеть, чем можно заняться в свободное от школы время, но и попробовать различные активности, познакомиться с будущими наставниками и записаться на первое занятие.

Фестиваль пройдет 7 сентября с 11:00 до 17:00.