Общество

Более миллиона рублей потратили на ремонт детсада в псковской Середке

Обновления этого года завершены в детском саду «Березка» в селе Середка Псковского района. В следующем году продолжится поэтапный ремонт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

В ходе рабочей поездки в село Середка глава Псковского района Наталья Федорова осмотрела результаты проведения ремонтных работ и готовность детского сада «Березка» к новому учебному году. Сад посещают 58 воспитанников, он является филиалом Середкинской средней общеобразовательной школы.

В этом году из районного бюджета, в том числе в рамках двух программ по безопасности в образовательных учреждениях, выделили более 1 млн рублей на обустройство ограждения территории детского сада, проведение ремонта кладовой пищеблока, замену дверей и ремонт крыльца сада.

В ходе визита глава муниципалитета с заведующей образовательного учреждения Елизаветой Петровой обсудили ряд актуальных вопросов, один из ключевых - разработка проектно-сметной документации на следующий этап ремонта здания: фасада и отмостки.

Глава района поблагодарила руководителей и сотрудников учреждения за высокий уровень хозяйственной деятельности.