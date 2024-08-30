Общество

РЖД оштрафовали за ненадлежащее содержание пешеходного моста в Новосокольниках

Великолукский транспортный прокурор потребовал устранить нарушения на пешеходном мосту железнодорожной станции Новосокольники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

Установлено, что мост не оборудован пандусами, подъемными устройствами и противоскользящими полосами на ступенях для маломобильных групп.

По итогам проверки по постановлению прокурора ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности по статье 9.13 КоАП (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг). Назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Для устранения нарушений в Мещанский районный суд Москвы направлено исковое заявление.

Ранее РЖД оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание железнодорожных переездов в Псковской области.