Общество

Гуманитарную помощь для жителей Курской области собрали в Великолукском районе

Гуманитарную помощь для соотечественников из Курской области собрали жители Великолукского района. Об этом сообщил глава района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Тelegram

Неравнодушные жители Великолукского района, районные депутаты, работники культуры не остались в стороне и приняли активное участие в сборе необходимого.

В ресурсный центр поддержки добровольчества отправлены продукты длительного хранения, вода, постельные и гигиенические принадлежности, новая одежда для взрослых и детей, игрушки, лекарственные препараты и другой гуманитарный груз.

«Спасибо всем, кто принял участие в таком добром деле! Вместе мы все сможем и преодолеем», - сказал Алексей Кузьмин.