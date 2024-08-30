Общество

Численность женщин в России будет снижаться до 2046 года — замглавы Минтруда

Количество женщин в России сокращается, эта тенденция сохранится до 2046 года, сказала первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

«Численность женщин у нас снижается, она снижается достаточно давно, это долгосрочный тренд. Она будет снижаться вплоть до 2046 года», - сказала Баталина на сессии Восточного экономического форума во Владивостоке в пятницу, пишет «Интерфакс».

По ее словам, на пике численности находится возрастная группа женщин 30-40 лет.

«Это женщина, как правило, работающая, находится на устойчивом росте профессионального развития, которая дорожит достигнутым», - уточнила замминистра.

Сейчас на первый план выходят меры поддержки, которые «как государство, так работодатели могли и должны предоставлять работающей женщине», отметила она.

«По прогнозам развития рынка труда мы видим, что сегодняшнее состояние, состояние рынка соискателя, а не предложения. Предложение сокращается, борьба за работника приобретает все более напряженный характер. Работодатели уже существенно работают над повышением зарплаты, изменением условий труда», - сказала Баталина.

Наличие на предприятии корпоративного демографического пакета, который бы обеспечивал занятость родителей с детьми, будет играть ключевое значение, добавила замглавы Минтруда.