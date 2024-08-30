Общество

Депутат Госдумы встретился с активистами ТОС «Синеречье» в Красногородске

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский познакомился с командой ТОС «Синеречье» в Красногородске 6 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

ТОС «Синеречье» (руководит им Светлана Павлова) объединяет жителей 29 домов на улице Набережной в посёлке Красногородск. За год существования ТОС реализовал два проекта благодаря средствам регионального и муниципального конкурсов.

«На областной грант ТОСовцы благоустроили берега реки в поселке, установили скамейки, стол, вазоны и урны. Скамейки и стол – дело рук местного умельца, активиста ТОС. Осенью жители улицы планируют посадить здесь кустарники и разбить клумбы с цветами. Благоустройство территории, ставшей новым центром притяжения, планируется продолжить», - рассказал Александр Козловский.

А на средства муниципального конкурса жители поселка в этом году оборудовали площадку на три контейнера для сбора ТКО.

Участники ТОС «Синеречье» ведут большую работу по благоустройству своей малой Родины и вне конкурсных проектов.

«Прошлым летом обустроили место для проведения собраний и праздников. Активисты следят за порядком и на берегу реки. Каждое лето выкашивают берег, убирают сгнившие и упавшие стволы и сучья деревьев. На берегу посадили лиственные и хвойные деревья», - отметил депутат.

К концу октября в Красногородске появится еще один объект. Здесь по инициативному проекту идет реконструкция хоккейной коробки, построенной еще в советские годы. Площадка востребована и детьми, и взрослыми. Местные хоккеисты успешно выступают на соревнованиях регионального уровня.

На встрече с активом вместе с главой Красногородского муниципального округа Валентиной Понизовской депутат и представители ТОС обсудили ряд важных вопросов, некоторые из которых предстоит вместе проработать.