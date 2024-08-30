Общество

Теплая погода ждет псковичей в начале следующей недели

По прогнозу синоптиков, начало следующей недели в Псковской области будет теплым. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Начало недели мы ожидаем теплым, еще 9-10 сентября сохранится очень теплая погода для этого времени года. А после 11-12 сентября температуры понизятся в дневные, но зато повысятся ночные», - сказала Тала Нещадимова.

Дневные температуры воздуха на следующей неделе составят от +18 до +23 градусов. Ночные температуры будут находиться в диапазоне от +5 до +13 градусов.

«В отдельные дни возможны небольшие кратковременные дожди», - добавила Тала Нещадимова.