Общество

Скончался бывший ведущий КВН Александр Масляков

Бывший ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Об этом сообщает Telegram-канал КВН.

Фото: Telegram-канал КВН

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за её пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения «АМиК». Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Shot, причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких. У ведущего была неоперабельная опухоль.

Последнюю игру КВН Масляков провел в 2022 году.