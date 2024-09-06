Общество

Росгвардейцы изъяли 59 боеприпасов у псковичей за неделю

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 2 по 8 сентября провели 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. В ходе проверки Росгвардейцы выявили 6 административных правонарушений, изъяли 6 единиц оружия и 59 боеприпасов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.

Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечет как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия.