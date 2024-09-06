Пять случаев клещевого энцефалита у детей выявили в Псковской области с начала сезона

81 человек, в том числе 13 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, с 28 августа по 4 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По состоянию на 4 сентября года количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2431 человек) на 31,5% меньше, в том числе детей (680) – на 17,6% меньше среднемноголетних недельных данных за 2013-2023 год (исключая ковидный период). За аналогичный период 2023 года количество обратившихся составило 2834 человек, в том числе детей – 749.
С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 1878 клещей, в том числе снятых с пострадавших – 1866, из природных биотопов – 12.
Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
В 2024 году зарегистрировано 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей, 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 5 детей.