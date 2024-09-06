Общество

Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото — опрос

Согласно данным опроса МегаФона, приуроченного к запуску смартфонов серии Honor 200, 84% респондентов отмечают растущую популярность чёрно-белых фотографий, которые ассоциируются у владельцев смартфонов с детством и историческими хрониками.

Фотографии: «МегаФон»

Телефон уже давно стал основным инструментом создания фотоснимков. 70% респондентов используют свой смартфон как основное устройство для создания снимков: эпоха компактных камер («мыльниц») и зеркалок ушла в прошлое. Неудивительно, что именно параметры камеры, наряду с ценой и брендом, являются ключевыми при выборе смартфона. Согласно данным опроса МегаФона, треть респондентов отмечают, что обращают пристальное внимание на особенности камеры при покупке телефона.

При этом среди россиян растёт число любителей чёрно-белой фотографии. Так, более половины участников опроса назвали такие фотографии стильными, а 72% любят портреты в чёрно-белых тонах. 52% выбирали их в качестве аватаров в соцсетях, а 87% опрошенных хотели бы принять участие в фотосессии в стиле Harcourt (чёрно-белые фото с игрой света и тени, как у кинозвезд 1930-х годов).

Для многих россиян чёрно-белая фотография — это не просто способ съёмки, а средство создания эмоциональной связи с прошлым. Опрос показал, что 42% респондентов ассоциируют чёрно-белые фотографии с ностальгией, а у 39% они вызывают воспоминания о детстве. 30% опрошенных отметили, что такие снимки помогают вернуться в памятные семейные моменты. Кроме того, 25% считают, что чёрно-белая фотография создает ощущение таинственности, а 19% ассоциируют её с историческими хрониками или репортажами.

Как показал опрос, для съёмки чёрно-белого контента 29% опрошенных используют изначальную настройку с таким эффектом или фильтр камеры, а 10% использовали бы чёрно-белый режим чаще при наличии интересных встроенных возможностей в смартфоне.

С развитием цифровых технологий меняется и способ хранения фотографий. Большинство респондентов (42%) хранят снимки в галерее смартфона. Но есть среди опрошенных и те, кто не засоряет память смартфона: 34% респондентов периодически чистят её и переносят фото на ноутбук, четверть предпочитает использовать облачные хранилища, 16% считают самым удобным инструментом внешний диск, а 13% — флешки.