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Эксперты предупредили о схемах обмана детей в период летних каникул

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С началом летних каникул специалисты по кибербезопасности фиксируют рост мошеннических атак на детей через игровые платформы, социальные сети и мессенджеры. Об этом рассказали в группе компаний Softline.

Так, злоумышленники все чаще используют обещание бесплатной игровой валюты или редких предметов, чтобы выманить у ребёнка коды подтверждения, платежные данные или доступ к смартфону родителей.

Схема обычно выглядит так: ребенку предлагают подарок в игре, а затем под благовидным предлогом переводят разговор из игрового чата в мессенджер. Дальше в ход идут те же приемы, что и во взрослом мошенничестве, — только адаптированные под детскую психологию.

«Обещание подарка или игровой валюты часто становится первым шагом атаки. После того как доверие установлено, злоумышленник создаёт ощущение срочности, запрашивает код или доступ к устройству, а если ребёнок отказывается — может перейти к запугиванию», — отметил руководитель департамента специальных сервисов ГК Softline (Infosecurity, входит в «Софтлайн Решения») Константин Мельников.

Отдельная проблема — если ребенок играет с родительского смартфона или планшета, на котором установлены рабочая почта, корпоративные мессенджеры или приложения с доступом к служебным аккаунтам. Переход по мошеннической ссылке или установка файла из игрового чата в этом случае может обернуться не только личными потерями, но и заражением устройства с последующей компрометацией корпоративных данных, пишут «Известия».

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