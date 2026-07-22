Врач предупредила о риске развития инсульта из-за мигрени

Мигрень возникает из-за спазма сосудов головного мозга с последующим расширением венозной сети, и если игнорировать регулярные приступы и бесконтрольно принимать обезболивающие, это может привести к мигренозному инсульту. Об этом сообщила главный невролог Новосибирской области Елена Танеева.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Те пациенты, которые страдают мигренями и имеют наследственную предрасположенность к таким приступообразным половинным головным болям, пациенты, которые не могут справиться с болью путем приема обычных обезболивающих препаратов, могут получить достаточно серьезное осложнение — мигренозный инсульт, а это уже жизнеугрожающая ситуация», — привели в пресс-службе областного Минздрава слова врача.

Специалист пояснила, что мигрень — это наследственное заболевание сосудов головного мозга. В отличие от обычной головной боли напряжения, приступ мигрени обусловлен специфическим механизмом: сначала сосуды спазмируются, а затем происходит расширение венозной сети, что вызывает сильную пульсирующую боль. Часто приступу предшествует «аура» — сенсорные нарушения, раздражительность и чувствительность к свету.

Заведующий неврологическим отделением Новосибирской областной больницы Иван Веретельников подчеркнул, что головная боль не является самостоятельным диагнозом, а служит симптомом неблагополучия в организме. «С "безобидной" головной боли могут дебютировать очень серьезные заболевания — аневризма (выпячивание стенки артерии), сосудистая мальформация (неправильное соединение сосудов), опухоль головного мозга», — отметил медик.

По словам Веретельникова, обращаться к врачу необходимо уже после первого эпизода высокоинтенсивной боли, а также в случаях, если приступы повторяются регулярно. Эксперты предупреждают, что прием более 10 таблеток анальгетиков в месяц ведет к привыканию и развитию вторичной, лекарственно-зависимой головной боли. Среди основных триггеров, провоцирующих опасные состояния, врачи называют стресс, недосыпание, изменения гормонального фона и резкие колебания погоды, пишет ТАСС.