Сотовые операторы начали повышать стоимость услуг связи

Об изменениях тарифов летом этого года «Известия» узнали от абонентов, получивших уведомления от своих операторов, а также из информации, размещенной на сайтах компаний. Сообщают о коррекции цен и специализированные блоги. Например, «Билайн» уведомил о повышении платы с 1 июля: пакет услуг, стоивший одну тысячу рублей, подорожал до 1,12 тысячи, то есть на 12%. В своем сообщении оператор объяснил подорожание ростом расходов, инфляцией и изменением экономической ситуации.

«Мегафон», в свою очередь, с 26 июля повысит стоимость услуг примерно на 14% — уведомление об этом абоненты получили в sms. Стоимость одного из тарифов выросла с 550 до 637 рублей. В компании сообщили, что корректируют условия оплаты услуг для некоторых пользователей архивных планов, которые не менялись уже длительное время.

Ранее об их индексации своих тарифов объявила и Yota (бренд «Мегафона»). С 18 июля ежемесячная плата выросла примерно на 100 рублей (около 16,5%), рассказал один из подписчиков виртуального оператора.

Федеральная антимонопольная служба анализирует экономическую обоснованность повышения тарифов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования, сообщили в ФАС.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместе с ФАС внимательно следит за ценами на телеком-услуги, сообщили в ведомстве. При подозрении на нарушения в части тарифообразования оперативно проводится проверка, указали в Мицнифры.

Рост потребления данных и переход на более высокие скорости требуют от операторов связи модернизации сетей и увеличения пропускной способности, что влечет дополнительные расходы, сообщили в там. Но при этом должны приниматься во внимание интересы абонентов, планы должны быть гибкими и учитывать возможности разных категорий населения, считают там.

В России дорожает не только сотовая связь, но и другие телеком-услуги. Так, в первом полугодии 2026 года заметно выросла стоимость домашнего интернета. По оценкам участников рынка, тарифы увеличились на 10–20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения, за весь 2025 год рост составлял лишь 5–7%. Эксперты связывают ускорение темпов подорожания с увеличением нагрузки на фиксированные сети после ограничений мобильного интернета весной, а также с ростом операционных расходов интернет-провайдеров.