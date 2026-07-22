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Хищных насекомых предложили расселять дронами для повышения урожая

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Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени Андрея Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ) разработали и запатентовали технологию биологической защиты сельскохозяйственных культур с использованием беспилотников и энтомофагов — естественных врагов вредителей. По расчетам исследователей, применение новой разработки способно повысить урожайность как минимум на 20%.

Изображение сгенерировано нейросетью

Технология предусматривает расселение полезных насекомых на растения с помощью специального бункера-дозатора с перемешивающим механизмом, установленного на беспилотный летательный аппарат коптерного типа. Использование дронов позволяет точнее распределять биологический материал по сравнению с ручным способом или авиацией, регулируя высоту, скорость полета и объем внесения.

«Энтомофаги — это насекомые, которые питаются вредителями. В сельском хозяйстве их целенаправленно используют для биологической защиты растений. Этот метод безопасен для человека и окружающей среды», — пояснил один из авторов изобретения, доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов КНИТУ-КАИ Ильфир Абдуллин.

Особенностью разработки стал механизм перемешивания энтомофагов с манной крупой непосредственно в бункере. Крупа предотвращает слипание и повреждение насекомых, обеспечивая их равномерное распределение и точное дозирование, а встроенный электропривод позволяет поддерживать необходимое соотношение компонентов в зависимости от вида биологического агента.

В ходе исследований специалисты проработали применение двух видов энтомофагов — златоглазки, уничтожающей тлей, клещей и других вредителей, а также трихограммы, паразитирующей на яйцах бабочек-вредителей. Разработка может использоваться для защиты капусты, томатов, кукурузы, подсолнечника, плодовых деревьев и других сельскохозяйственных культур, пишут «Известия».

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