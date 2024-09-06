Общество

Псковский студент презентовал разработку компактного 3D-принтера

Лаборант псковского «Кванториума», студент 4 курса передовой инженерной школы ПсковГУ Антон Логинов стал одним из первых участников четвертого конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области». Об этом сообщил депутат Госдумы, куратор регионального отделения СоюзМаш России Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Антон не новичок в нашем конкурсе. В прошлом году взял главный приз в номинации "Лучший изобретатель" в категории "Изобретатели без патентов". Он презентовал разработку компактного 3D-принтера с максимально полезной областью печати. А уже в этот раз на суд жюри представит улучшенную и упрощенную версию простого, надежного и быстрого 3D-принтера PonyBot», - рассказал Александр Козловский.

Новое устройство для печати спроектировано с применением решений, которые делают его размер минимальным.

«Друзья! Напоминаю, что заявки на конкурс принимаются до 15 ноября этого года. Стать его участниками могут все жители региона старше 10 лет. Жюри рассмотрит индивидуальные и коллективные проекты. Итоги подведем в конце ноября, а награды победителям и призерам вручим до конца года», - добавил Александр Козловский.

Подробности участия в конкурсе, проводимом региональным отделением Союза машиностроителей России и партнерами, – здесь.