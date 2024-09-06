Общество

Законопроект по систематизации сферы молодежной политики внесли в Госдуму

Законопроект по систематизации сферы молодежной политики внесли в Госдуму по инициативе «Единой России». Об этом сообщили Telegram-канале партии.

Он поможет выстроить механизмы взаимодействия между всеми органами власти, защитить права и интересы молодежи, обеспечить гарантии для успешного функционирования и развития некоммерческих организаций, способствовать созданию в городах молодежных центров.

Отдельно определяется статус государственных и муниципальных учреждений, реализующих молодежную политику. В их сеть войдут комплексные молодежные центры, а также центры поддержки талантливой молодежи, центры социально-психологической помощи молодым гражданам, центры патриотического воспитания молодежи, молодежные центры волонтерства.

Законопроект расширяет основные направления реализации молодежной политики. В них войдут оказание социально-психологической помощи, развитие инициативного студенческого бюджетирования, социального спорта, формирование готовности исполнять конституционный долг по защите Отечества, поддержка молодых ученых.