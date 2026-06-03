«Дом Советов»: Александр Котов о губернаторском отчете и новом названии областного парламента

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Дом Советов». Гость студии – председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о переименовании регионального парламента, ключевых решениях майской сессии, об отчете губернатора Михаила Ведерникова за 2025 год, а также об итогах предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму и Законодательное Собрание Псковской области.

Что изменилось в работе законодательной ветви власти Псковской области после переименования? Что Александр Котов считает наиболее важным в отчете губернатора за прошлый год? Не превратился ли отчет с годами в формальную процедуру? Не планируют ли депутаты снова посетить строящийся экотехнопарк, чтобы повлиять на сроки завершения его строительства? Почему многие ветераны областного парламента не участвовали в предварительном голосовании «Единой России»?

Об этом и не только – в 13.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.