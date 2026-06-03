В Пскове приговор полицейскому, застрелившему инструктора в тире, оставлен без изменений

Псковский областной суд оставил без изменения приговор в виде ограничения свободы на срок в один год в отношении полицейского Фоминова за причинение смерти по неосторожности инструктору тира, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковским областным судом рассмотрено в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Фоминова, осужденного по приговору Псковского городского суда от 11 марта 2026 года за причинение смерти по неосторожности по части 1 статьи 109 УК РФ, к наказанию в виде ограничения свободы на срок в один год.

Согласно приговору, в марте 2025 года в тире центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области в ходе учебных стрельб Фоминов, в нарушение правил обращения с оружием, проявляя преступную небрежность, направил пистолет непосредственно на руководителя стрельб и нажал на спусковой крючок, что повлекло за собой выстрел и причинение несовместимых с жизнью телесных повреждений.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Псковского городского суда оставлен без изменения.