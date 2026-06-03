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В Великих Луках решили отказаться от высадки роз на городские клумбы

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Розы решили не высаживать на городские клумбы в Великих Луках из-за частых краж этих растений. Об этом сообщила депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина («Единая Россия») на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Фото здесь и далее: Юлия Ярышкина / «ВКонтакте»

Из-за продолжительной непогоды специалисты «Зеленхоза» не приступали к массовой высадке цветов в Великих Луках. Это связано с тем, что сильные дожди могли повредить молодые растения и свести на нет результаты работы. Поэтому было принято решение дождаться более благоприятных погодных условий.

По словам депутата, сейчас погода улучшилась, и работы по благоустройству клумб уже активно ведутся. Например, высадка растений проводилась на набережной Шмидта. В ближайшее время цветочное оформление появится и на других городских территориях.

«Отдельно хочу ответить на вопрос о розах. К сожалению, практика прошлых лет показала, что эти красивые цветы слишком часто становятся объектом внимания недобросовестных граждан и буквально исчезают с городских клумб вскоре после высадки. Поэтому специалисты делают выбор в пользу более неприхотливых, устойчивых и экономически оправданных растений, которые смогут дольше радовать жителей своим видом», - подчеркнула Юлия Ярышкина.

Кроме того, рассматриваются варианты замены части клумб на композиции из вечнозеленых хвойных растений. Такое решение позволит сохранить привлекательный облик городских пространств в течение всего года и сократить затраты на сезонное обновление посадок.

«Уверена, что совсем скоро город заиграет яркими красками, а обновленные клумбы станут еще одним украшением наших общественных пространств», - резюмировала депутат. 
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Пресс-портреты

Ярышкина Юлия Александровна

Ярышкина Юлия Александровна

Депутат Великолукской городской Думы 7-го созыва.

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