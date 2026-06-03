Великолукские полицейские предотвратили хищение миллиона рублей у пенсионерки

Полицейские предотвратили хищение миллиона рублей у пенсионерки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области, 1 июня к пожилой жительнице Санкт-Петербурга, приехавшей на дачу в одну из деревень на территории Великолукского муниципального округа, с использованием мессенджера обратились неизвестные.

Под разными предлогами во избежание якобы серьезных финансовых потерь неизвестные настоятельно рекомендовали собеседнице перевести ее сбережения на «безопасный счет». Обманным путем злоумышленники намеревались завладеть деньгами горожанки на сумму более миллиона рублей.

В этой ситуации женщина и ее родственники приняли единственно верное решение: обратились за помощью в МО МВД России «Великолукский». Полицейские подтвердили опасения петербуржцев, что их пытаются ввести в заблуждение некие мошенники, и предупредили, что нельзя идти у незнакомцев на поводу. В итоге аферисты остались ни с чем.

А гости из города на Неве поблагодарили сотрудников МО МВД России «Великолукский» за оказанное внимание и содействие.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела.