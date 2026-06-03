27% компаний в Пскове запланировали летние корпоративы – опрос

Летние корпоративы планируют провести 27% организаций. Доля отказавшихся от корпоративов составляет 49%. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Пскова.

Анализ комментариев HR-служб показывает, что самый популярный вариант корпоратива этим летом — фуршет. На втором месте пикники с шашлыками. Замыкают топ-3 тимбилдинги. Некоторые компании готовы проводить спортивные или туристские мероприятия, а также выезды в дома отдыха.

Среди компаний, которые планируют летние корпоративы и могут сравнить затраты с прошлым годом, лишь 24% сообщили об увеличении бюджета. У 3 из 10 расходы не изменились, а 22% признались, что средств выделено меньше, чем на лето 2025 года.