Общество

В Псковской области откроют 24 кадровых центра

Более 900 современных кадровых центров буду работать в России к концу 2024 года, сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время IX Всероссийской недели охраны труда, которая проходит в Сочи. 24 учреждения откроются во всех муниципалитетах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.

Псковская область входит в число регионов второй волны комплексной модернизации кадровых центров, которая реализуется в рамках национального проекта «Демография». Данный процесс предполагает не только изменение интерьеров и формирование современного визуального пространства, а также обучение и развитие сотрудников. За время реализации проекта более 20 тысяч сотрудников служб занятости прошли программы повышения квалификации, получили новые знания и профессиональные навыки, став кадровыми и карьерными консультантами.

«К концу 2024 года в России будет работать более 900 современных кадровых центров, а все учреждения службы занятости будут трансформированы до конца 2028 года, — отметил глава Минтруда России Антон Котяков. — При этом модернизация службы занятости — это не только обновление пространства, важнее другое: кадровые центры "Работа России" становятся надёжными партнёрами работодателей, помогая подбирать им квалифицированные кадры для создания конкурентоспособных и эффективных команд, местом, где гражданину могут помочь построить карьеру мечты. В кадровых центрах можно записаться на бесплатное переобучение, выбрать для себя тот карьерный трек, который позволит наилучшим способом реализовать способности человека».

Кадровые центры «Работа России» могут быть полезны не только соискателям, но и работодателям. Среди доступных инструментов присутствуют такие как подбор специалистов, оказание отдельных HR-услуг, массовые отборы, обучение и повышение квалификации специалистов по заявкам работодателей.

На ВНОТ презентовали видеоролики о том, как кадровые консультанты центров «Работа России» помогают предприятиям найти квалифицированных специалистов разного профиля, а соискателям — получить работу своей мечты. Более подробно ознакомиться с этими материалами можно по ссылке.

В Псковской области в данный момент доступно почти 7 000 вакансий, в том числе, от ведущих работодателей региона — ООО «Псков-Полимер», АО «ПЭМЗ», АО «Псковский хлебокомбинат», АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», ПАО «АВАР», ОАО «Великолукский мясокомбинат» и не только. Также через кадровые центры можно пройти различные программы обучения — в регионе сейчас представлено около 250 таких программ, среди них есть такие направления как бухгалтер, 1С программист, графический дизайнер, тренер-преподаватель физической культуры, специалист в области логистики, паспортист и не только.