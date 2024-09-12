В Псковской области откроют 24 кадровых центра

Более 900 современных кадровых центров буду работать в России к концу 2024 года, сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время IX Всероссийской недели охраны труда, которая проходит в Сочи. 24 учреждения откроются во всех муниципалитетах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве региона.
Псковская область входит в число регионов второй волны комплексной модернизации кадровых центров, которая реализуется в рамках национального проекта «Демография». Данный процесс предполагает не только изменение интерьеров и формирование современного визуального пространства, а также обучение и развитие сотрудников. За время реализации проекта более 20 тысяч сотрудников служб занятости прошли программы повышения квалификации, получили новые знания и профессиональные навыки, став кадровыми и карьерными консультантами.
Кадровые центры «Работа России» могут быть полезны не только соискателям, но и работодателям. Среди доступных инструментов присутствуют такие как подбор специалистов, оказание отдельных HR-услуг, массовые отборы, обучение и повышение квалификации специалистов по заявкам работодателей.
На ВНОТ презентовали видеоролики о том, как кадровые консультанты центров «Работа России» помогают предприятиям найти квалифицированных специалистов разного профиля, а соискателям — получить работу своей мечты. Более подробно ознакомиться с этими материалами можно по ссылке.
В Псковской области в данный момент доступно почти 7 000 вакансий, в том числе, от ведущих работодателей региона — ООО «Псков-Полимер», АО «ПЭМЗ», АО «Псковский хлебокомбинат», АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», ПАО «АВАР», ОАО «Великолукский мясокомбинат» и не только. Также через кадровые центры можно пройти различные программы обучения — в регионе сейчас представлено около 250 таких программ, среди них есть такие направления как бухгалтер, 1С программист, графический дизайнер, тренер-преподаватель физической культуры, специалист в области логистики, паспортист и не только.