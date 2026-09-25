Утвержден состав оргкомитета Заксобрания Псковской области восьмого созыва

Утвержден состав оргкомитета Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, оргкомитет назначит дату первой сессии Заксобрания.

Утвержден следующий состав оргкомитета: Борис Елкин, Игорь Дитрих, Андрей Козлов, Алексей Севастьянов, Павел Гомон, Дмитрий Быстров, Татьяна Фомченкова, Михаил Каратыш, Дмитрий Мельцер (все избраны от «Единой России»), Петр Алексеенко (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Наталья Тудакова («Справедливая Россия») и Игорь Романов («Новые люди»).

В соответствии со статьей 49 Устава Законодательного Собрания Псковской области подготовку первой сессии нового созыва Собрания проводит организационный комитет, сформированный на полный срок Собрания выбранными депутатами Собрания в количестве членов и в порядке, определенном этим Собранием.