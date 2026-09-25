Жителей Псковской области ожидает продолжительное бабье лето. Солнечная погода продержится не менее десяти дней. Об этом сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По словам специалиста, изменение характера погоды произойдет уже с понедельника. Атмосферные условия станут солнечными и теплыми именно для этого сезона.

«Подарок от природы ожидает жителей Псковской области. Мы прогнозируем изменения характера погоды уже с понедельника: погода должна стать солнечной и теплой именно для этого сезона», — заявила эксперт.

Тала Нещадимова уточнила про температурный режим. «Речь не идет о том, что вернется летнее тепло. Но тем не менее те же самые +12–+14, +17–+19 градусов в начале октября — это ощутимый, прекрасный подарок», - отметила она. При этом ночные температуры будут не очень высокими: они могут существенно понизиться до +2…+7 градусов, а затем при прогреве антициклона составят +5…+10 градусов.

Специалист обратила внимание, что теплый период в течение суток будет коротким. Часы максимального прогрева придутся на 14:00–16:00. «С учетом того, что ночью температура может опускаться до +9 градусов и сам день стал короче, теплое время продлится примерно с 12:00 до 17:00. Но тем не менее мы все это почувствуем, почувствуем и порадуемся», — пояснила Тала Нещадимова.

Начальник Псковского гидрометцентра также обозначила предварительные сроки действия антициклона. «Пока предварительно антициклон обещает прийти надолго, не меньше чем на 10 дней. Посмотрим, как это будет в действительности», — заключила специалист.