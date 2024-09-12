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Прощание с псковским педагогом Михаилом Жихаревичем состоится 14 сентября

Прощание с псковским педагогом, поэтом, философом Михаилом Жихаревичем состоится в Пскове 14 сентября в 10.30 в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери Софии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования.

Фото: ПОИПКРО

Михаил Жихаревич, проработавший в ПОИПКРО 29 лет, скоропостижно скончался 11 сентября на 77 году жизни.

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Михаил Жихаревич – выпускник философского факультета Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. В 1980 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. Научная деятельность Михаила Жихаревича отражена более чем 160 научных и научно-методических работах, представленных и получивших признание на многих российских и международных форумах, конгрессах и конференциях, в том числе на Всемирном философском конгрессе, Российском философском конгрессе, Всероссийских конгрессах политологов. Его идеи были апробированы в практической деятельности образовательных организаций Российской Федерации.

Педагогический стаж Михаила Жихаревича составляет 42 года. Он начинал в Кировоградском институте сельскохозяйственного машиностроения ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой теории и истории культуры.

С 1994 по 2023 год Михаил Жихаревич работал в ПОИПКРО: был доцентом кафедры философии образования, более 20 лет возглавлял центр гражданского образования. Многоплановая плодотворная научная и педагогическая деятельность Михаила Жихаревича способствовала развитию системы образования Псковской области, совершенствованию не только профессионального мастерства педагогических работников, но и формированию их мировоззрения, отметили в ПОИПКРО.

Научный и творческий потенциал Михаила Жихаревича реализовался в разработке концептуальных документов развития и модернизации системы образования Псковского региона.

Он внес весомый вклад в развитие гражданского образования в России: принимал участие в разработке Государственной программы гражданского образования населения Российской Федерации, участвовал в процессе внедрения различных моделей гражданского образования в практику образовательных учреждений Псковщины.

Многие годы Михаил Жихаревич, как руководитель методологического семинара, способствовал совершенствованию методологической культуры сотрудников института.

Михаил Жихаревич вел активную общественную деятельность. Два созыва являлся председателем комиссии по развитию гражданского общества и защите прав человека Общественной палаты Псковской области.

Профессиональная деятельность Михаила Жихаревича была отмечена многочисленными благодарностями, грамотами, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

«Нас всегда восхищала широта его научных и культурных интересов, особое стремление сочетать в работе традиции и инновационные подходы, постоянный поиск нового, открытый, доброжелательный стиль работы, внимание к людям, надежность и порядочность. Ушел из жизни наш коллега, интеллигентный человек и большой эрудит, авторитетный руководитель, поэт и знаток мировой культуры. Коллектив института выражает глубочайшие соболезнования Наталье Домионовне Федотовой, родным и близким Михаила Ефимовича. Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», - добавили коллеги Михаила Жихаревича.