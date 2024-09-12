Общество

Северное сияние запечатлели в псковской деревне Черняковицы

В ночь с 12 на 13 сентября жители Пскова и Псковского района стали свидетелями удивительного зрелища - северного сияния. Об этом сообщили в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алины Папорт / «АстроПсков»

Как сообщает автор фотографий, северное сияние можно было увидеть в деревне Черняковицы Псковского района с 22:00 до 22:30.

«До дождя успела словить! Глазу тоже было вполне заметно», - пишет девушка.

Видео: Татьяна Шандромайло / «АстроПсков»

Другой пользователь соцсети поделилась видеороликом, снятым в ту же ночь. На кадрах запечатлено, как северное сияние пульсирует и изменяет свою форму, создавая завораживающее зрелище.

Напомним, ранее северное сияние в Пскове видели в 31 августа.