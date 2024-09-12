Северное сияние запечатлели в псковской деревне Черняковицы

В ночь с 12 на 13 сентября жители Пскова и Псковского района стали свидетелями удивительного зрелища - северного сияния. Об этом сообщили в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».
«До дождя успела словить! Глазу тоже было вполне заметно», - пишет девушка.
Видео: Татьяна Шандромайло / «АстроПсков»
Другой пользователь соцсети поделилась видеороликом, снятым в ту же ночь. На кадрах запечатлено, как северное сияние пульсирует и изменяет свою форму, создавая завораживающее зрелище.
Напомним, ранее северное сияние в Пскове видели в 31 августа.