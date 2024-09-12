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Общество

Псковские интеграционные мастерские отмечены дипломом всероссийского конкурса

13.09.2024 17:05|ПсковКомментариев: 0

Праздник в честь 25-летия создания в Пскове «Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца» прошёл в учреждении социального обслуживания. Поздравить коллектив и воспитанников мастерских приехали заместитель председателя областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, вице-губернатор Ольга Тимофеева, представители региональной и муниципальной власти,  общественных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Торжественное мероприятие открыл директор социального учреждения Вячеслав Сукманов. «Когда я готовил праздничную речь, посчитал правильным начать её с новости – вчера я вернулся из командировки с дипломом финалиста всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В этом году в конкурсе участвовали более 3,5 тысячи номинантов, 800 заявок прошли федеральный этап, и всего 54 участника, мы в их числе, оказались финалистами. Я с гордостью представлял наше учреждение и получал награду из рук министра труда и социальной защиты. Это наша общая награда и высшее профессиональное признание в нашей сфере», - обратился к коллегам Вячеслав Сукманов.

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева также в первую очередь отметила высочайший профессионализм коллектива мастерских. «За прошедшие годы накоплен огромный опыт, создан имидж уникального и передового для России социального учреждения для трудовой и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Благодарю за ваше отважное служение людям, чуткость, любовь и неравнодушие», - сказала вице-губернатор и вручила ряду сотрудников благодарности правительства Псковской области.

Поздравление депутатского корпуса регионального парламента всем причастным к созданию и работе производственно-интеграционных мастерских озвучил Игорь Дитрих. «25 лет – возраст молодости и одновременно время становления. Ваше учреждение является флагманом для всей России в работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья по вовлечению их в активную жизнь общества, в трудовую деятельность и создание условий для их общения и развития. У вас учатся, к вам приезжают, у вас перенимают опыт. Вы большие молодцы!» - поздравил с юбилейной датой Игорь Дитрих и вручил благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Николаева напомнила, что мастерские зарождались как российско-немецкий проект, а теперь это государственное учреждение с наработанными методиками и технологиями, получившее признание не только в регионе, но и на всероссийском уровне. «Все эти достижения – это всё вы. Это труд команды единомышленников, профессионалов и неравнодушных людей. Вами создана удивительная атмосфера доброжелательности и открытости для всех без исключения людей. Все те, кто приходит в этот дом, чувствуют себя естественно, свободно, имеют возможность реализоваться, трудиться, дружить и чувствовать себя счастливыми», - обратилась к коллективу учреждения специалист и вручила коллегам грамоты и благодарственные письма областного комитета по социальной защите.

Сотрудникам социального учреждения также были вручены награды от органов местного самоуправления Пскова.

На празднике выступила председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. «Я поздравляю руководителя мастерских, потому что благодаря ему учреждение развивается. Я поздравляю каждого сотрудника, потому что благодаря вашей душе и открытым сердцам воспитанники мастерских нашли здесь свой второй дом. Я от всего сердца поздравляю всех, кто сюда приходит и может трудиться, заниматься творчеством и спортом», - сказала Марина Борисенкова и подарила мастерским спортинвентарь.

 

Завершилось торжество концертной программой.

Напомним, производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени В. П. Шмитца созданы в 1999 году в рамках реализации совместного российско-немецкого проекта и при активной благотворительной помощи общественно-полезного союза «Инициатива Псков» (Германия). С 2010 года мастерские переданы в собственность области. Основной целью деятельности производственно-интеграционных мастерских является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Воспитанники мастерских обучаются по 14 специальностям, открыто отделение сопровождаемого проживания, идёт внедрение системы постинтернатного сопровождения, есть своя служба социальной доставки.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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