Общество

Псковские мастерские для инвалидов имени Шмитца отмечают 25-летие

Региональный ресурсный центр Псковской области «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца» отмечает 25-летие.

Фото: производственно-интеграционным мастерским для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца

Основное направление работы учреждения - трудовая и социальная реабилитация людей с инвалидностью. В мастерских ребята создают своими руками различную продукцию.

Учреждение создано в соответствии с постановлением Псковской городской Думы І созыва от 29 января 1999 года №132 «Об открытии муниципального специального социально-защищенного учреждения "Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов"».

9 августа 2010 года мастерские перешли в собственность области.

Сегодня, 13 сентября, в центре проходит праздничное мероприятие по случаю 25-летия,