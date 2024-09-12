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Общество

Псковские мастерские для инвалидов имени Шмитца отмечают 25-летие

13.09.2024 10:30|ПсковКомментариев: 0

Региональный ресурсный центр Псковской области «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца» отмечает 25-летие. 

Фото: производственно-интеграционным мастерским для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца 

Основное направление работы учреждения - трудовая и социальная реабилитация людей с инвалидностью. В мастерских ребята создают своими руками различную продукцию.

Учреждение создано в соответствии с постановлением Псковской городской Думы І созыва от 29 января 1999 года №132 «Об открытии муниципального специального социально-защищенного учреждения "Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов"».

9 августа 2010 года мастерские перешли в собственность области. 

Сегодня, 13 сентября, в центре проходит праздничное мероприятие по случаю 25-летия,

Теги: #мастерская
Источник: Псковская Лента Новостей
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