Общество

Холдинг Т1 запустил серию ИТ-конференций «Импульс Т1» в России и Белоруссии

Холдинг Т1, одна из крупнейших российских ИТ-компаний, запустил третью серию ИТ-конференций «Импульс Т1». Главная тема этого года – «Инженеры больших идей»: как поддерживать и развивать таланты внутри компании, воплощать масштабные проекты и внедрять актуальные подходы в создание продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Т1.

«Импульс Т1» ежегодно проходит в городах-центрах развития ИТ-индустрии, в которых сформировалась сильная инженерная школа. Мероприятие призвано объединить представителей ИТ-сообщества, которые вдохновлены тем, что они делают, с азартом решают прикладные задачи и стремятся стать частью команды-лидера. В этом году конференция состоится в пяти городах России — Ижевске, Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и Москве. Помимо этого, в 2024 году конференция впервые выходит за пределы страны: 13 сентября «Импульс Т1» прошел в Минске.

«Технологические конференции стали платформой для обсуждения передовых идей и обмена опытом. Подобные мероприятия задают новые тренды в ИТ-индустрии. Наша цель — создать условия, при которых участники смогут не только познакомиться с последними достижениями отрасли, но и внести свой вклад в их развитие. В Холдинге Т1 мы уверены, что настоящие инновации возможны, когда опытные эксперты и молодые таланты работают вместе. “Импульс Т1” – это возможность для нас участвовать в развитии нового поколения ИТ-специалистов и содействовать возрождению российской инженерной школы», — отметил генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

В каждом городе проведения запланирована насыщенная программа, которая включает научно-деловые сессии и лекции от экспертов Холдинга Т1 и ведущих специалистов отрасли. Профессионалы и любители смогут принять участие в хакатонах и продемонстрировать свои навыки в решении различных задач. Неформальная часть программы – питчинг идей перед экспертами Т1 и стендап-шоу «Вечерние грабли» – позволят участникам иначе взглянуть на актуальные проблемы отрасли, обменяться опытом и завести полезные знакомства в ИТ-сфере.

Для масштабного финала конференции в Москве организаторы подготовили три трека деловой программы, финал хакатона, сессию Data Fusion Contest и многое другое.

Конференция «Импульс Т1» проводится уже в третий раз, в прошлом году она объединила более 10 тысяч посетителей и свыше миллиона онлайн-слушателей из семи городов России. Мероприятие собрало на одной площадке руководителей и сотрудников технологических компаний, программистов, преподавателей вузов и студентов.