Общество

Псковичка заняла третье место в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер России»

Молодой профсоюзный лидер Псковской области Валерия Ахрамович заняла третье место в конкурсе «Молодой профсоюзный лидер России», который в этом году проходит в Вологде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фотографии: Псковский областной совет профсоюзов

В течение трёх дней участники конкурса, который является частью всероссийской профсоюзной молодёжной программы Федерации независимых профсоюзов России «Стратегический резерв», презентовали себя в качестве профсоюзных лидеров; разрабатывали проекты по решению актуальных для профсоюзов проблем; защищали свои проекты в дискуссии с оппонентом; проходили тестирование на знание устава ФНПР, истории профсоюзов и трудового законодательства.

«Я горжусь командой, которая представляла Псковский облсовпроф на окружном этапе. Ребята показали высокие результаты и свое умение работать в команде», - говорит председатель Псковского облсовпрфа Игорь Иванов.