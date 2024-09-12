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Общество

Международный день охраны озонового слоя отмечают 16 сентября

16.09.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/49/114) провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя (англ. International Day for the Preservation of the Ozone Layer). Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) по веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

16 сентября 1987 года 36 стран, в том числе и Россия, подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

Государствам рекомендуется посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему. К тому же каждый год День посвящен определенной теме, касающейся защиты озонового слоя.

Озон представляет собой очень малую часть нашей атмосферы, но его присутствие имеет большое значение для благосостояния человека. Озоновый слой, этот тонкий газовый щит, защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете, пишет calend.ru.

Большая часть озона находится высоко в атмосфере, на высоте между 10 и 40 км над поверхностью Земли. Эта область называется стратосферой и здесь содержится около 90% всего атмосферного озона.

Озоновый слой простирается над землей огромным покрывалом, уходящим в космос. Если этот слой истощится когда-нибудь, это будет опасно для всей биосферы, для всего живого. От попадания ультрафиолетовых лучей на человека, может возникнуть рак кожи, слепота и другие заболевания.

В 80-е годы 20 века ученые сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появилось название «озоновая дыра».

На истощение озона влияет окись хлора, которая является продуктом заводов, предприятий промышленности. Мы не в силах предотвратить появление озоновых дыр. Однако, сберечь озон хотя бы на бытовом уровне человеку по силам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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