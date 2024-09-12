Общество

Реабилитолог дал советы, какой должна быть зарядка по утрам

Взбодриться и привести мышцы в тонус помогает утренняя гимнастика. Однако многие совершают ошибку, превращая зарядку в полноценную тренировку, считает реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

«В первую очередь утренняя гимнастика должна быть спокойной. Это не подготовка к Олимпиаде. Не нужно упахиваться, как на полноценной тренировке. Это должно быть что-то легкое, пробуждающее, разминающее. Одним из основных критериев любой зарядки – отсутствие боли. Любые упражнения, которые выполняются утром, должны быть плавными: никакого дискомфорта, все движения приятные. Если вдруг какое-то движение вызывает легкую болезненность, лучше его исключить», – советует Владимир Бондаренко.

Он объяснил, какие упражнения подходят для утренней разминки, пишет радио Sputnik.

«Для утренней зарядки подходят гимнастические упражнения на подвижность суставов, также подойдут упражнения для укрепления основных групп мышц, например, какие-то легкие, неглубокие приседания, отжимания с колен или полное отжимание. Хорошо подойдет растяжка любого вида, круговые движения туловища, круговые движения головой. Нагрузка должна быть легкой, с небольшим повышением частоты сердечных сокращений», – подчеркнул Владимир Бондаренко.