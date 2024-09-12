Общество

За год в вакансиях псковских рабочих зарплата выросла на 50%

Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах страны в целом и СЗФО в частности выгоднее всего искать работу в качестве рабочего, сколько можно заработать и как относятся жители Псковской области к такой карьере.

За последние несколько лет на вологодском рынке труда наблюдается резкий роста спроса на рабочий персонал. «Только с начала года работодатели Псковской области разместили более 5,8 тыс. вакансий для рабочих разных профессий. Это на 41% больше, чем в 2023 году. Более того, ежемесячно местные компании в среднем размещают не менее 8 сотен вакансий для рабочих. Подобного голода в кадрах регионе уже давно не испытывал. Постоянно растущий спрос на «синих» воротничков влечет за собой и рост зарплат. В связи с этим эксперты hh.ru провели сравнительный анализ предлагаемых зарплат для рабочих по всем федеральным округам страны и выяснили, в каких регионах выгоднее всего строить карьеру на заводе или производстве», – отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Итоги зарплатного анализа показывают, средняя зарплата российского рабочего достигла 91 тыс. рублей, увеличившись за год на 48%. Московские работодатели предлагают заработок более 100 тыс. А вот самые высокие зарплаты рабочим готовы платить работодатели Севера Чукотки – здесь средняя зарплата рабочего достигла 205 тыс. рублей, на втором месте – Магаданская область (более 168 тыс. рублей), на третьем – Якутия (158 тыс. рублей).

На Северо-Западе страны выгоднее всего строить карьеру рабочего в Коми – здесь местные работодатели готовы платить более 127 тыс. рублей. На втором месте в СЗФО по заработку рабочих оказался НАО (108 тыс. рублей), на третьем – Мурманская область, здесь рабочий может получить порядка 100 тыс. рублей. Псковская область в рейтинге по СЗФО заняла шестое место – средний доход рабочего составляет 89,5 тыс. рублей. За год в вакансиях псковских рабочих зарплата выросла на 50%.

Изображение: пресс-служба hh.ru СЗФО

Изменение парадигмы и отношения к рабочим профессиям отмечают и сами жители СЗФО и в том числе Псковской области. Так, согласно опросу hh.ru, 53% респондентов уверены, что трудиться на производстве последние годы стало комфортнее. Пятая часть опрошенных (20%) не видят изменений, а 27%, наоборот, считают, что производственные и рабочие профессии стали сложнее. Чаще всего местные жители считают, что ценность рабочих и заводских профессий выросла из-за того, что без этих специалистов не обойтись – так считают 64% респондентов.

Среди рабочих СЗФО самыми требовательными касательно зарплатного вопроса оказались жители НАО – они хотят получать не менее 95 тыс. рублей на руки. А вот меньше других запрашивают рабочие из Псковской области – 56 тыс. рублей, при этом за год их запросы выросли на 12%. На фоне острейшей нехватки рабочих псковские работодатели предлагают доход на 33,5 тыс. больше, чем запрашивают соискатели.