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Общество

На что обратить внимание при покупке смартфона, рассказала эксперт

16.09.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

В 2024 году выбор смартфона чаще всего зависит от множества технических и экономических факторов, а также личных предпочтений. Потребителям доступен впечатляющий набор опций, каждое устройство оснащено функциями, разработанными для удовлетворения различных потребностей. Характеристики смартфонов, на которые стоит обращать внимание в 2024 году, перечислила менеджер компании МегаФон по мобильному оборудованию Дарья Соколова. 

Фото: МегаФон

«В первую очередь перед покупкой стоит определиться, для каких целей приобретается смартфон. Если речь идет только о звонках, рабочей почте и поиске в интернете, то стоит сосредоточиться на ключевых характеристиках - размере экрана, качестве дисплея, операционной системе, типах подключений, объеме оперативной памяти и автономности. Характеристики камеры и дополнительные функции стоит рассматривать, если речь идет о личном смартфоне, который является неотъемлемой частью жизни», - сказала Дарья Соколова. 

Эксперт отмечает, что хороший смартфон должен иметь высококачественный дисплей с минимальным разрешением Full HD, с частотой обновления 120 Гц и сопровождаться сертификатом водо- и пыленепроницаемости. Сегодня средний размер экрана составляет 6,3 дюйма.

Ядром хорошего смартфона является процессор, способный без замедления выполнять сложные задачи. Улучшенная тонкость гравировки, обычно около 5 нм или меньше, является показателем способности процессора обеспечивать отличную производительность при сохранении энергоэффективности.

Дарья Соколова рекомендует обратить внимание на время автономной работы смартфона. Хороший смартфон должен гарантировать как минимум один день интенсивного использования благодаря аккумулятору большой емкости, обычно более 4000 мАч.

Хороший смартфон в 2024 году должен иметь универсальную систему камер как минимум с одним основным датчиком высокого разрешения и дополнительными объективами. Искусственный интеллект играет ключевую роль в улучшении фотографий, предлагая такие функции, как распознавание сцен и автоматическая коррекция изображений.

Также стоит делать выбор в пользу смартфонов, поддерживающих 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, что будет обеспечивать высокую скорость передачи данных и стабильное подключение.

Выбор между Android и iOS часто является первой дилеммой, с которой сталкиваются покупатели. В данном случае это дело вкуса. Android сегодня занимает доминирующую позицию (более 80% рынка) и предлагает более широкий ассортимент смартфонов, охватывающий все ценовые сегменты и спецификации, в отличие от iPhone, который предлагает единый и интегрированный пользовательский интерфейс на всех своих устройствах.

Также эксперт объясняет, что при выборе гаджета стоит убедиться, что в смартфоне установлено как минимум последнее поколение доступных чипов MediaTek или HiSilicon. Чип определяет плавность интерфейса, скорость приложений и способность выполнять сложные задачи.

В 2024 году смартфон среднего класса должен иметь не менее 6-8 ГБ ОЗУ, чтобы обеспечить бесперебойную многозадачность. Устройства более высокого класса могут иметь 12 ГБ или более оперативной памяти. А вот рекомендуемый минимальный объем ПЗУ - 128 ГБ. Варианты 256 ГБ или 512 ГБ стоит рассмотреть тем, кто не хочет беспокоиться о нехватке места.

Критерием выбора могут быть и другие функции. Например, наличие чипа NFC позволяет упростить процесс оплаты. Слот для двух SIM-карт будет полезен путешественникам или тем, кто привык разделять личные и рабочие звонки. Наконец, дополнительный уровень безопасности обеспечит сканер отпечатков пальцев, который позволяет, в частности, подтверждать платежные операции.

Дарья Соколова отмечает, что выбор смартфона не ограничивается только техническими характеристиками. Он также охватывает более широкие аспекты, такие как стабильность, безопасность данных, поддержка обновлений программного обеспечения и воздействие производства и переработки устройств на окружающую среду.

Теги: #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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