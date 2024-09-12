Крупная фирма обратилась в псковский суд из-за нарушения авторских прав на рисунок «Тайна сердца»

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск «Павловопосадской платочной мануфактуры» к индивидуальному предпринимателю В.Н. Веретенникову о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на служебное произведение – рисунок «Тайна сердца». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.
Фото из материалов дела
Как следует из искового заявления, в июле 2023 года в торговой точке, расположенной на Октябрьском проспекте в Пскове, зафиксирован факт предложения к продаже товара, обладающего признаками контрафактности - платка с рисунком.
В Арбитражном суде числится одновременно ряд исковых заявлений от «Павловопосадской платочной мануфактуры» о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на рисунок «Тайна сердца». Исковые заявления поданы:
«Павлопосадская платочная мануфактура» - это крупная фирма по производству шерстяных и шелковых платочных изделий. Технология изготовления уходит своими корнями в начало XIX века. Ежегодно компания выпускает около 1000 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка, шелка, льна. Предприятию придан статус народного художественного промысла России.