Общество

Крупная фирма обратилась в псковский суд из-за нарушения авторских прав на рисунок «Тайна сердца»

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск «Павловопосадской платочной мануфактуры» к индивидуальному предпринимателю В.Н. Веретенникову о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на служебное произведение – рисунок «Тайна сердца». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото из материалов дела

Как следует из искового заявления, в июле 2023 года в торговой точке, расположенной на Октябрьском проспекте в Пскове, зафиксирован факт предложения к продаже товара, обладающего признаками контрафактности - платка с рисунком.

В Арбитражном суде числится одновременно ряд исковых заявлений от «Павловопосадской платочной мануфактуры» о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на рисунок «Тайна сердца». Исковые заявления поданы:

️к ООО «МК Гдовский», факт предложения к продаже товара зафиксирован в торговой точке, расположенной по адресу: Московская область, город Щелково, улица Советская, дом 16/1;

️к ИП Татьяне Чуприной, факт предложения к продаже товара зафиксирован в торговой точке, расположенной по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 73б;

️к ИП Наталье Черевко, факт предложения к продаже товара зафиксирован в торговой точке, расположенной по адресу: Псков, улица Коммунальная, дом 41.

«Павлопосадская платочная мануфактура» - это крупная фирма по производству шерстяных и шелковых платочных изделий. Технология изготовления уходит своими корнями в начало XIX века. Ежегодно компания выпускает около 1000 видов шалей, платков, шарфов, кашне, палантинов, скатертей из натуральных волокон: шерсти, хлопка, шелка, льна. Предприятию придан статус народного художественного промысла России.