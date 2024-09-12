Общество

«М.Видео» и «Эльдорадо» завершили процесс объединения

Ритейлеры «М.Видео» и «Эльдорадо» завершили процесс объединения брендов: в рамках его последнего этапа были объединены программы лояльности, бонусные баллы клиентов обеих торговых сетей в полном объеме перенесены в единый кошелек новой программы лояльности «М.Клуб», рассказали в группе «М.Видео-Эльдорадо».

«"Группа М.Видео-Эльдорадо"... реализовала масштабный проект по объединению программ лояльности двух брендов – "М.Видео" и «Эльдорадо»: более 17 миллионов участников программ лояльности "Эльдорадости" и "М.Клуб" автоматически объединены в единую систему «М.Клуб», - говорится в сообщении.

«Объединение программ лояльности стало последним этапом объединения брендов», - уточнили в пресс-службе группы.

Программа лояльности «М.Видео» и «Эльдорадо» предполагает кешбэк за покупки в виде баллов и возможность оплачивать ими до 30% стоимости приобретаемых в сети товаров. «В ближайшем будущем функционал единой программы лояльности "М.Клуб" будет расширен - мы добавим возможность получать повышенный кешбэк, ...персональные предложения, акции с партнерами и многое другое», - прокомментировал директор по маркетингу группы «М.Видео-Эльдорадо» Василий Большаков.

«М.Видео» в 2018 году приобрело сеть «Эльдорадо» за 45,5 миллиарда рублей. А в декабре 2022 года был запущен пилотный проект по объединению части магазинов сети под единым брендом «Эльдорадо + М.Видео» для более рационального использования ресурсов.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо», пишет РИА Новости.