Общество

В преддверии 20-го сезона состоялась титульная фотосессия «Мисс Псков-2023»

Состоялась титульная фотосессия «Мисс Псков-2023» Лианы Васильевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков».

Фотографии: Олег Голиков

Подготовка к новому юбилейному сезону «Мисс Псков-2024» идет полным ходом. В этом году «Мисс Псков» конкурса «Мисс Россия» пройдет в 20-й раз и станет одним из важнейших светских мероприятий региона, отметили организаторы.

Образ для фотосессии подготовили Марина Тращенкова и Ирина Степанова. Локация - фотостудия Art house.

Прием заявок на участие в кастинге «Мисс Псков 2024» продолжается. Обязательные условия:

возраст от 16 лет;

фотогеничность;

желание победить.

Предварительная регистрация личным сообщением в группе «Мисс Псков конкурса Мисс Россия» или по телефону: 8-911-350-19-14.