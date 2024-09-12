В преддверии 20-го сезона состоялась титульная фотосессия «Мисс Псков-2023»

Состоялась титульная фотосессия «Мисс Псков-2023» Лианы Васильевой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в дирекции фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков».
Фотографии: Олег Голиков
Подготовка к новому юбилейному сезону «Мисс Псков-2024» идет полным ходом. В этом году «Мисс Псков» конкурса «Мисс Россия» пройдет в 20-й раз и станет одним из важнейших светских мероприятий региона, отметили организаторы.
Образ для фотосессии подготовили Марина Тращенкова и Ирина Степанова. Локация - фотостудия Art house.
Прием заявок на участие в кастинге «Мисс Псков 2024» продолжается. Обязательные условия:
Предварительная регистрация личным сообщением в группе «Мисс Псков конкурса Мисс Россия» или по телефону: 8-911-350-19-14.