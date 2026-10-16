В Пыталовском округе ввели карантин по бешенству

В Пыталовском муниципальном округе ввели карантин из-за бешенства. Ограничения коснутся территории возле деревни Грешина Гора, в которой обнаружили очаг заболевания, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Карантин действует на территории эпизоотического очага, в радиусе 3 метров от точки с координатами N 57°08′20′′ Е 28°00'58", расположенной севернее деревни Грешина Гора, и на прилегающей территории.

На период действия карантина на территории очага запрещены лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных, их перемещение и перегруппировка, а также снятие шкур с трупов. На прилегающей территории запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, вывоз животных и отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

Ограничительные мероприятия устанавливаются на срок 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного животного и проведения других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами.