Общество

Псковичам рассказали о приметах на Луков день

17 сентября на народном календаре Луков день. Название праздника символично связано с тем, что именно в середине сентября фермеры убирали лук на своих подворьях. Это действо сопровождал целый ритуал: с песнями, плясками, игрищами, кто быстрее закатит луковицу в лунку, а также конкурсами на самую длинную вязанку лука.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

Особую осторожность советуют проявить сегодня с огнем. В этот день высока вероятность стихийных бедствий, а также ударов молний. Наши предки утро начинали с молитв, в которых просили сохранить близких, а также пощадить домашний скот. Если ранее в доме, в котором верили в приметы, был пожар, то с утра устраивали мини-крестный ход вокруг строения с иконой святого, которого особо чтили в доме.

Чаще всего для цели такого крестного хода использовали образ святой Неополимой Купины. Есть легенда, что она спасает из огня даже в самых трудных случаях, а еще может отвести гром или молнию от дома, избавив хозяев от ее разрушительной силы.

Еще 17 сентября было принято ворошить сено в стогах или перекладывать его. Связано это было с тем, что таким ритуалом можно было отпугнуть нечистую силу, которая, как верили многие, живет именно в стогах сена и пугает домашний скот. У тех, кто не заготавливал сено, была возможность провести сокращенный ритуал: для отпугивания нечистой силы от дома нужно было просто выйти с вилами и обойти дом по кругу.

Современным псковичам не стоит пренебрежительно относиться к огню. Высока вероятность, что даже положенная неаккуратно зажигалка или коробок спичек могут стать причиной пожара. Поэтому стоит особенно внимательными быть при использовании огня в бытовых целях, пишет «МК в Пскове».

Не лучший день и для проявления гостеприимства или походов в гости. Высока вероятность, что вечеринка закончится плохо, а ссоры, которые породит сегодняшний день, не завершатся примирением сторон.

Щедрым псковичам стоит сдержать сегодня свои порывы, и не подавать милостыню нуждающимся в виде денег. Высока вероятность отдать часть своей удачи и привлечь нищету. А вот к внутреннему голосу и интуиции стоит прислушаться. Вам могут подсказать правильный ход, который поможет выпутаться даже из очень трудных жизненных ситуаций.

Выяснение отношений, обвинения других людей и ссоры лучше перенести на другой день. Кармически зачинщик ссоры или выяснения отношений, даже если будет прав, может в итоге получить большие неприятности.

Дневной сон псковичам тоже лучше исключить из своего списка дел. Наши предки считали, что в момент дневного сна могут напасть нечистые силы, или к человеку прилипнет какая-то хворь.

Выходить из дома 17 сентября лучше всего в светлых одеждах, темные цветовые решения могут навлечь печаль или принесут неожиданные неприятные известия.