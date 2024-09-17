Общество

Приставы взыскали с псковичей 263 млн рублей долгов по алиментам

Судебные приставы Псковской области провели акцию «Собери ребенка в школу — заплати алименты», в ходе которой напомнили родителям о необходимости выполнения алиментных обязательств. За 8 месяцев 2024 года на исполнении находилось около 5,5 тысячи дел по взысканию алиментов, что позволило собрать в пользу детей 263 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

К неплательщикам алиментов судебные приставы-исполнители применяли меры по наложению ареста на их имущество, обращению взыскания на денежные средства, а также на заработную плату и иные доходы должников, установлению временного ограничения на выезд за пределы Российской Федерации, временного ограничения на пользование специальным правом.

Сотрудники органов принудительного исполнения проверяли бухгалтерии организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников, применяли меры по розыску неплательщиков, их привлечению к административной и уголовной ответственности.

Доля исполнительных производств, в рамках которых реализуются права на получение алиментов, по итогам работы за 8 месяцев 2024 года составила 92,01%.

По исполнительным производствам, в рамках которых судебными приставами в отношении должников принимались меры понуждения в виде ограничения права на выезд из Российской Федерации, взыскано 48 млн рублей. По исполнительным производствам, в рамках которых действовали постановления о временном ограничении на пользование должником специальным правом, взыскано более 15 млн рублей.

За 8 месяцев 2024 года дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.35.1 КоАП РФ, возбуждены в отношении 359 должников. Уголовные дела по статье 157 УК РФ возбуждены в отношении 218 граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов.