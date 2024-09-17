Общество

Лучшего ведущего церемоний заключения брака выберут в Псковской области

Конкурс на лучшего ведущего торжественных церемоний регистрации заключения брака проведут во Псковской области в 2024 году, следует из приказа комитета юстиции Псковской области.

Конкурс «Лучший ведущий торжественной церемонии регистрации заключения брака» в комитете юстиции Псковской области проведут в период с 1 октября по 18 декабря 2024 года.

Участниками конкурса могут быть сотрудники отделов ЗАГС, соответствующие следующим критериям:

наличие стажа работы в комитете не менее одного года;

отсутствие неснятых дисциплинарных взысканий.

Конкурс проведут в два этапа:

оценка сценариев и фотоматериалов участников конкурса.

оценка комиссией видеоматериалов о проведении государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке.

Ко второму этапу конкурса допускаются не более пяти участников, набравшие наибольшее количество баллов по результатам первого этапа. Победителей конкурса наградят дипломами и призами