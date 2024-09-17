Общество

18 человек обучается в «Школе фермера» в Псковской области

18 человек обучается в «Школе фермера» в Псковской области по специальностям растениеводство и животноводство. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, занятия в рамках образовательного проекта уже начались.

Через 2,5-3 месяца студентам предстоит защитить бизнес-планы перед экспертной комиссией, получить дипломы о профессиональной переподготовке и начать создавать новые объекты сельского хозяйства.

«Школа фермера» - отличная возможность для фермеров расширить свои знания благодаря высокопрофессиональным специалистам в сфере сельского хозяйства, ветеринарии. А также это ещё один шанс получить государственный грант в следующем году на развитие своего фермерского хозяйства», - отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

В числе преподавателей - специалисты регионального комитета, Великолукской сельхозакадемии и Витебской государственной академии ветеринарной медицины (Белоруссия).

В «Школе фермера» слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.

Отметим, что «Школа фермера» - это образовательный проект Россельхозбанка, комитета по сельскому хозяйству и Гостехнадзору Псковской области и Великолукской государственной сельхозакадемии.