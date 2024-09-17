Общество

Ушел из жизни один из старейших поисковиков Псковской области Сергей Егоров

Ушел из жизни один из старейших поисковиков Псковской области Сергей Егоров. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в поисковой организации «След «Пантеры».

Сергей Егоров служил по контракту в 76 ВДД. В поисковой организации «След «Пантеры» с момента ее создания. Участвовал во всех «Вахтах Памяти», до получения военной травмы. Будучи инвалидом, выезжал на поисковые работы и находил погибших бойцов. Передал в музеи Пскова и области большое количество экспонатов.

Похороны состоятся на кладбище «Белый мох» 24 сентября в 9.30.