ПОИПКРО проводит обучение для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования проводит обучение для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Повышение квалификации «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: организационно-правовые и психолого-педагогические аспекты деятельности» сотрудники института проводят 23–24 сентября на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства ПОИПКРО.
Фото здесь и далее: ПОИПКРО
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, организатором обучения выступает правительство Псковской области. Мероприятие проводится в соответствии с Планом мероприятий по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики по выявлению раннего неблагополучия безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
Участие в обучающем семинаре принимают председатели и ответственные секретари муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковской области.
Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова отметила, основной задачей обучающего семинара является обсуждение реальных проблем, проработка дефицитов, которые существуют на данный момент. «Наша глобальная задача – выработать согласованность в вашей работе, показать успешные инструменты, которые могут быть использованы», – заключила врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.
В течение двух дней специалисты в сфере юриспруденции и психологии ПОИПКРО, а также приглашенные эксперты проведут интенсив по вопросам правовой регламентации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав в Псковской области, психолого-педагогическим основам деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактики профессионального выгорания членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с включением практических заданий и разбором кейсов.