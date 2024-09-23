Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
карта отдыха и туризма
Готовим сами как в ресторане
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
в ресторане «Гельдт» «Театральный бардак»
Легкий пар Городские бани
Торжественный бранч
Кружки и секции для детей
Великолепное Трио
нейросетевой Пушкин
Первый урожай черной смородины
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Общество 23.09.2024 17:410 «Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube? 24.09.2024 10:460 С облздрава в Великих Луках взыскали деньги в пользу ребенка, страдающего диабетом 24.09.2024 09:570 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 24.09.2024 09:430 ПОИПКРО проводит обучение для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 24.09.2024 09:300 За первое полугодие 2024 года зарегистрирован 51 случай отравления ядовитыми грибами 24.09.2024 09:150 Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками
 
 
 
Самое популярное 17.09.2024 17:5823 Фермерский рынок за 245 миллионов рублей хотят построить в Пскове 17.09.2024 13:2921 Автобусную станцию оборудуют на первом этаже железнодорожного вокзала в Пскове 20.09.2024 12:184 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 19.09.2024 09:308 Эстония открыла военную базу в 80 километрах от Пскова 23.09.2024 12:274 Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ПОИПКРО проводит обучение для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

24.09.2024 09:43|ПсковКомментариев: 0

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования проводит обучение для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Повышение квалификации «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: организационно-правовые и психолого-педагогические аспекты деятельности» сотрудники института проводят 23–24 сентября на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства ПОИПКРО. 

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, организатором обучения выступает правительство Псковской области. Мероприятие проводится в соответствии с Планом мероприятий по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики по выявлению раннего неблагополучия безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

Участие в обучающем семинаре принимают председатели и ответственные секретари муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковской области.

«Мы собрались, чтобы проработать вопросы, которые возникают у нас на местах, посмотреть, какие положительные примеры работы есть у нас и у наших коллег, актуализировать знания по нормативной документации», – сказала в приветственном слове советник первого заместителя губернатора Псковской области Ирина Зорина.
 

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова отметила, основной задачей обучающего семинара является обсуждение реальных проблем, проработка дефицитов, которые существуют на данный момент. «Наша глобальная задача – выработать согласованность в вашей работе, показать успешные инструменты, которые могут быть использованы», – заключила врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

В течение двух дней специалисты в сфере юриспруденции и психологии ПОИПКРО, а также приглашенные эксперты проведут интенсив по вопросам правовой регламентации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав в Псковской области, психолого-педагогическим основам деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактики профессионального выгорания членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с включением практических заданий и разбором кейсов.

Теги: #ПОИПКРО
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?
В опросе приняло участие 38 человек
24.09.2024, 11:020 «Дело вкуса»: Каким должен быть ресторан быстрого обслуживания 24.09.2024, 10:560 Судимый пскович оказался за решеткой почти на два года за кражу инструментов 24.09.2024, 10:480 «Гайд-парк»: Анна Дмитриева об избрании в гордуму, мотивации и культуре в политике 24.09.2024, 10:460 С облздрава в Великих Луках взыскали деньги в пользу ребенка, страдающего диабетом
24.09.2024, 10:410 Вечер памяти Валентина Курбатова пройдет в Пскове 28 сентября 24.09.2024, 10:310 Жители великолукской деревни Каменка сообщают о перебоях с электроснабжением  24.09.2024, 10:240 Семеро пожарных тушили горящую хозпостройку в великолукской деревне Аничково 24.09.2024, 10:100 Около 1,5 километра дороги отремонтируют в псковском микрорайоне Корытово
24.09.2024, 10:000 С начала года малый бизнес Псковской области получил в Сбере около 1,5 млрд рублей 24.09.2024, 09:570 Ксения Собчак побывала в Пскове для съемок нового материала 24.09.2024, 09:430 ПОИПКРО проводит обучение для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 24.09.2024, 09:340 Администрация города оценит ущерб имуществу у псковского театра для взыскания с виновника ДТП
24.09.2024, 09:300 За первое полугодие 2024 года зарегистрирован 51 случай отравления ядовитыми грибами 24.09.2024, 09:220 ООО «Экопром» через суд требует вернуть 25 миллионов рублей за аренду техники 24.09.2024, 09:150 Коллекторы в России стали использовать ИИ в работе с должниками 24.09.2024, 09:000 В России предлагают ввести уголовное наказание за автоподставы
24.09.2024, 08:450 Вильфанд назвал прошедшее лето одним из самых жарких в России 24.09.2024, 08:430 В Пскове упорядочили движение транспорта на пересечении улиц Поземского и Алмазной 24.09.2024, 08:300 Минфин уверен в достаточности лимитов по семейной ипотеке до ноября 24.09.2024, 08:243 Манипулятор задел провода и погнул фонарные столбы у псковского театра
24.09.2024, 08:150 Врач рассказал, как отличить грипп от ОРВИ 24.09.2024, 08:000 Центробанк выпустил памятные монеты по мультфильму «Ежик в тумане» 24.09.2024, 07:300 Россиян предупредили о возможных помехах на телеэкранах в октябре 24.09.2024, 07:000 Федорины вечерки отмечают 24 сентября по народному календарю
23.09.2024, 22:000 В чем причина мигрени и можно ли ее избежать, ответила терапевт 23.09.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 24 сентября 23.09.2024, 21:370 В Пскове водитель Lada Largus спровоцировал наезд мотоциклиста на световую опору 23.09.2024, 21:280 В ДТП с наездом на световую опору в Пскове никто не пострадал
23.09.2024, 21:220 Пскович осужден на 3 года заключения за незаконное хранение взрывчатки 23.09.2024, 21:200 Налоговая напоминает псковичам о сроках подачи уведомления об исчисленных суммах 23.09.2024, 21:070 В вечерней школе при СИЗО-1 состоялся урок «Разговоры о важном» 23.09.2024, 21:030 Около 300 саженцев сосны высадили в Бежаницком муниципальном округе по нацпроекту
23.09.2024, 21:000 О роли Изборска в защите границ России расскажут на экскурсии 27 сентября 23.09.2024, 20:580 Псковичи могут стать участниками всероссийского конкурса «По праву памяти», посвященного бойцам СВО 23.09.2024, 20:503 Губернатор Псковской области встретился с выпускниками программы «Школа мэров» 23.09.2024, 20:410 Две машины столкнулись на круговом движении на улице Инженерной в Пскове. ФОТО
23.09.2024, 20:400 Псковский детский фонд начал реализацию проекта «Моя семья» 23.09.2024, 20:341 Новые главы Карамышевской и Середкинской волостей пообещали держать приоритетом развитие сельских поселений 23.09.2024, 20:200 Индексацию окладов бюджетников на 5,5% обсудили в Псковской области 23.09.2024, 20:000 Собака из Латвии не прошла ветеринарный контроль на границе в Псковской области
23.09.2024, 19:471 Убивший сожительницу в порыве злости пскович заключен под стражу. ВИДЕО 23.09.2024, 19:400 Регионы подготовились к отопительному сезону на 75-95% 23.09.2024, 19:300 Большинство респондентов ПЛН недовольны исполнением и расположением велодорожек в Пскове 23.09.2024, 19:200 Псковский облсовпроф запустил конкурс рисунков на тему «Моя семья и труд»
23.09.2024, 19:090 Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это». ВИДЕО 23.09.2024, 19:000 135 патронов и почти 20 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 23.09.2024, 18:400 Штрафовать за опасное вождение могут начать в 2024 году 23.09.2024, 18:190 Главный судебный пристав и областной прокурор примут псковичей 25 сентября
23.09.2024, 18:170 В Пскове карьерный рост приводит женщин к разводу в 1,5 раза чаще, чем мужчин — опрос 23.09.2024, 18:150 Клуб любителей бега «Скобарь» отмечает день рождения 23.09.2024, 18:120 «Постскриптум»: Атаки беспилотников на Торопец и что не так с молодежной политикой. ВИДЕО 23.09.2024, 18:110 Обширную программу к 85-летию Валентина Курбатова подготовили в Псковской области
23.09.2024, 18:060 Псковича наказали за кражу 40 тысяч рублей с карты знакомой 23.09.2024, 18:020 Около 500 человек приняли участие «Кроссе нации» в Великих Луках 23.09.2024, 17:520 Рейтингомер: эхо событий в Торопце, арест имущества и «спасибо Барсикам за это» 23.09.2024, 17:430 Четыре уличных вазона установит ТОС на территории Дновского культурного центра
23.09.2024, 17:410 «Дневной дозор»: Нужно ли замедлять YouTube? 23.09.2024, 17:372 Фотофакт: На улице Петровской в Пскове разрешили парковаться под углом к краю проезжей части 23.09.2024, 17:350 «ГорДозор»: Аварийность на дорогах - почему статистика растет, а не снижается. ВИДЕО 23.09.2024, 17:240 Кубок Псковской области по велоспорту собрал около 100 участников
23.09.2024, 17:180 Будущему дновской аптеки ничего не угрожает — Михаил Шауркин 23.09.2024, 17:173 В полуфинал конкурса «Мисс и Миссис Псков» прошли 30 женщин 23.09.2024, 17:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2024, 16:570 Начальника дновского депо оштрафовали за нарушения при проведении медосмотров
23.09.2024, 16:511 Режим повышенной готовности ввели в Пскове из-за угрозы обрушения моста 23.09.2024, 16:490 Спрос на хирургов в Псковской области упал на 42% 23.09.2024, 16:410 Транспортный прокурор рассмотрел обращения сотрудников псковского аэропорта 23.09.2024, 16:380 Санитарные дни объявлены на объектах Псковского музея-заповедника
23.09.2024, 16:220 «Биржевые брокеры» выманили деньги у псковичей 23.09.2024, 16:160 До +25 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 сентября 23.09.2024, 15:590 «Беседка»: Актер Александр Мартынов о театре и проклятой роли в «Универе». ВИДЕО 23.09.2024, 15:520 Великолукские волонтеры отправятся в Торопец помогать местным жителям
23.09.2024, 15:410 Привиться от гриппа в Пскове можно в автобусах у торговых центров  23.09.2024, 15:300 Нетрезвого жителя Карелии за рулем Niva остановили в Новоржевском округе 23.09.2024, 15:270 Псковички стали призерами первенства России по пилонному спорту 23.09.2024, 15:150 Сделать прививку от гриппа призвали псковичей депутаты областного Собрания
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru