Общество

ПОИПКРО проводит обучение для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Псковский областной институт повышения квалификации работников образования проводит обучение для сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Повышение квалификации «Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: организационно-правовые и психолого-педагогические аспекты деятельности» сотрудники института проводят 23–24 сентября на базе центра непрерывного повышения профессионального мастерства ПОИПКРО.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, организатором обучения выступает правительство Псковской области. Мероприятие проводится в соответствии с Планом мероприятий по межведомственному взаимодействию субъектов системы профилактики по выявлению раннего неблагополучия безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

Участие в обучающем семинаре принимают председатели и ответственные секретари муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковской области.

«Мы собрались, чтобы проработать вопросы, которые возникают у нас на местах, посмотреть, какие положительные примеры работы есть у нас и у наших коллег, актуализировать знания по нормативной документации», – сказала в приветственном слове советник первого заместителя губернатора Псковской области Ирина Зорина.

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова отметила, основной задачей обучающего семинара является обсуждение реальных проблем, проработка дефицитов, которые существуют на данный момент. «Наша глобальная задача – выработать согласованность в вашей работе, показать успешные инструменты, которые могут быть использованы», – заключила врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова.

В течение двух дней специалисты в сфере юриспруденции и психологии ПОИПКРО, а также приглашенные эксперты проведут интенсив по вопросам правовой регламентации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав в Псковской области, психолого-педагогическим основам деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, профилактики профессионального выгорания членов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с включением практических заданий и разбором кейсов.