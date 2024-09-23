Общество

Строительство школ в Гдовском районе нужно держать на особом контроле — губернатор

На встрече с губернатором Псковской области Михаилов Ведерниковым 24 сентября глава Гдовского района Иван Мешков рассказал о планах по благоустройству. Он напомнил, что в районе продолжается строительство двух школ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По первой школе заключены договоры на сумму 1 миллиард 272,5 миллиона рублей. Срок реализации проекта - до конца 2024 года.

«Работы выполняются, но темпы недостаточные. Тем не менее, подрядчик планирует реализовать проект в срок», - отметил Иван Мешков.

Следующая школа вместительностью 250 мест, срок ее реализации продлен. На сегодняшний день ведутся наружные работы.

«Строительство школ нужно держать на особом контроле», - отметил губернатор Псковской области.

Кроме того, Иван Мешков сообщил о ходе подготовки к отопительному сезону. По его словам, подготовка выполнена на 57%, в том числе на 86% подготовлены тепловые сети. Жилой фонд готов на 80%.

Напомним, экс-депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия» Иван Мешков официально вступил в должность главы Гдовского района. Торжественное мероприятие состоялось сегодня, 24 сентября, в Центре досуга и культуры города Гдова.